Schürzenjäger in der Rhönfesthalle

Für Stimmung in der Rhönfesthalle sorgen am Samstag, l8. November, die "Schürzenjäger" aus dem Zillertal mit vielen bekannten Songs. Als Vorgruppe ist an diesem Abend die "Gaudi-Crew" zu sehen. Die Show beginnt ab 20 Uhr, Einlass in die Halle ist bereits ab 19.30 Uhr. Tickets zu dem Konzertabend gibt es im Vorverkauf unter www.ticket-rhoenfesthalle.de oder telefonisch unter Tel.: 09734/5765.