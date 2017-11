Schürzenjäger geben ein Konzert

Live zu erleben sind die Schürzenjäger am Samstag, 18. November, in der Rhönfesthalle Stangenroth. Sie bieten ein breites Repertoire aus alpenländischer Musiktradition und modernen Rock- und Pop-Elementen. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Zu Beginn wird die Gaudi-Crew für Stimmung sorgen. Tickets gibt es auch noch an der Abendkasse. sek