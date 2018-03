Schürle trotzt dem Wetter

MR



Bereits zum 17. Mal fand der Bad Windsheimer Weinturmlauf statt. Bei eisigem Ostwind und 20 Zentimeter Neuschnee wagten sich dennoch knapp 400 Läuferinnen und Läufer auf die verschiedenen Distanzen, vom Schülerlauf bis zum Halbmarathon. Auch drei Ausdauersportler aus der Region Bamberg nahmen trotz der widrigen Wetterverhältnisse die Halbmarathondistanz in Angriff und erreichten hervorragende Platzierungen.So siegte Ursula Schürle von der DJK Teutonia Gaustadt bei den Damen in 1:40:45 Std., und Gabi Bastian von der DJK SC Vorra sicherte sich den dritten Platz im Gesamteinlauf in 1:46:38 Std. Zweite bei den Frauen wurde Deborah Bornnorn in 1:44:20 Std. Dieter Bastian, ebenfalls von der DJK SC Vorra, erreichte in der Altersklasse M50 den zweiten Platz mit einer Zeit von 1:40:45 Std.Sieger bei den Herren wurde Andreas Nägelein vom MTP Hersbruck in 1:20:21 Std., dicht gefolgt von Tobias Feyrer in 1:20:51 Std. und Felix Mayerhöfer (DJK Dasswang) in 1:24:15 Std. Weitere Ergebnisse im Internet unter www.weinturmlauf.org