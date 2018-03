Schüler zeigen hohes Niveau

Beim Kreisentscheid des 59. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels lasen die Sieger der Schulentscheide der sechsten Klassen in der Ritter-von-Spix-Schule in Höchstadt um die Wette. Dabei wurde es der Jury nicht leicht gemacht. Nach dem eigens vorbereiteten bekannten Text wurde noch ein Fremdtext vorgelesen. Erst danach konnte sich die Jury zusammensetzen und den Sieger bestimmen.

Nur Nuancen entschieden den Wettbewerb, heißt es in einem Pressebericht der Höchstadter Schule, und es gewann letztendlich Emilia Paetzold vom Gymnasium Eckental, weil sie sich beim Fremdtext durch ihren tollen Lesefluss und die kreative Interpretation doch etwas von den anderen sechs Teilnehmern abhob. "Insgesamt ein sehr hohes Niveau", bescheinigten die Jurorern den Teilnehmern bei der Siegerehrung, bei der es jeweils Buchpreise und Urkunden für alle Teilnehmer gab.



Begeisterung für Bücher

Mit etwa 600 000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken stehen im Mittelpunkt des Vorlesewettbewerbs.

Die Etappen führen über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale am 20. Juni 2018 in Berlin. Die über 600 Regionalwettbewerbe organisieren Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weitere kulturelle Einrichtungen. red