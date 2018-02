Schüler warten jetzt auf Schnee

Karl-Heinz Hofmann



Jetzt heißt es nur noch warten und auf Schnee hoffen! Die Freude war riesig in der Pestalozzischule Kronach, als Gerhard Burkert-Mazur von "1000 Herzen für Kronach" und Raphaela Kotschenreuther von der Boutique "Trendique" an die Schüler der Stütz- und Förderklasse der Pestalozzischule mehrere nagelneue Rodelschlittel überreichten.

Begonnen hatte alles mit einer Anfrage der Sozialpädagogin Susanne Armann, die auf Empfehlung des Schulleiters Stefan Mück bei "1000 Herzen" nachfragte, ob man nicht für das Projekt "Naturtag" einige Rodelschlitten bekommen könnte. Fast zeitgleich kam zur Weihnachtszeit das Angebot der Boutique "Trendique" aus Kronach, mit dem Verkauf von Geschenkgutscheinen die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" zu unterstützen. Kotschenreuther wollte mit ihrer Aktion besonders Kinder und Jugendliche unterstützen, so Burkert-Mazur.

Und so engagierten sich "1000 Herzen" zusammen mit der Boutique gemeinsam für das Schulprojekt "Naturtag" und für Rodelschlitten an der Pestalozzischule. Alleine die Gutscheinaktion in der Boutique brachte 800 Euro ein. "1000 Herzen" legte ihrerseits den Rest für die Anschaffung von mehreren Schlitten dazu, so dass alle Schüler bei entsprechenden Schneeverhältnissen dem Schlittenspaß nachgehen können.

Der "Naturtag" findet einmal wöchentlich in der Natur statt, ganz egal bei welchem Wetter. Zum Schlittenspaß wartet man nun auf den Schnee, den die Benefizaktion leider nicht selbst liefern kann, meinte Burkert-Mazur scherzhaft. Schulleiter Stefan Mück dankte für die Spende, denn die Kinder wünschten sich sehnsüchtig schon vor Weihnachten solche Schlitten. Spendenverwalter Heinz Hausmann wies auf die unbürokratische Verwaltung und Weitergabe von Spenden durch "1000 Herzen für Kronach" hin. Alle Arbeiten und Prüfungen auf Bedürftigkeit für Spendenempfänger erfolgten ehrenamtlich, so dass Spenden eins zu eins an hilfsbedürftige und unverschuldet in finanzielle Not gekommene Bürger weitergegeben werden können.

Den Kindern jedenfalls war die Freude ins Gesicht geschrieben und die Spender wünschten viel Spaß beim Rodeln.