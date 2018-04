Schüler punkteten mit Wirtschaftswissen

Zur Siegerehrung des "Wirtschaftswissen im Wettbewerb" kamen 52 Jugendliche von vier Schulen im CC Buchner Verlag zusammen, um Bambergs schlausten Schüler zu küren. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützte Wirtschaftsquiz "Wirtschaftswissen im Wettbewerb" (WWW) richtet sich jährlich an rund 50 000 Wettstreiter bundesweit. Optional können Neuntklässler aller Schultypen daran teilnehmen. Hierzu laden die Wirtschaftsjunioren seit über 15 Jahren ein.

"Was ist Zinseszins", "Wie entwickeln sich Aktienkurse", "Seit wann gibt es die deutsche Börse" - insgesamt 30 Multiple-Choice-Fragen zu verschiedenen Themen wie Ausbildung, Allgemeinwissen, Wirtschaft, Internationales und Politik beantworten die Teilnehmer in der ersten Runde innerhalb ihrer Klassen.

"Wir wollen damit das Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge bei den Jugendlichen wecken und zu einer Verzahnung von Schule und Wirtschaft beitragen", so die Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren Bamberg Julia Luft. Zusammen mit Arno Schimmelpfennig, Projektleiter des WWW in Bamberg, verlieh die Kreissprecherin Julia Luft die vier Preise, die unter den Schulen vergeben werden konnten.



Beste Klasse aus dem FLG

Ein Zuschuss für die Klassenkasse ging an die beste Klasse, die das Franz-Ludwig-Gymnasium stellte. Ob weibliche Intuition oder doch Frauen-Power - die "teilnehmerstärkste Klasse" kam mit 26 Schülerinnen vom Eichendorf-Gymnasium. Jede Schülerin erhielt einen Eintrittsgutschein für einen Tag im Bambados. Die Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule machte sich alle Ehre und erzielte die Auszeichnung "Beste Schule". Frei nach dem Motto "Bildung für alle" übergab Gastgeber Christopher Schell einen großzügigen Buchgutschein.

Zum Bundesfinale, das dieses Jahr in Zwickau stattfindet, darf im März die "Beste Schülerin" des Wettbewerbs vom Maria-Ward-Gymnasium fahren. Sie kam stolz mit ihren Eltern und holte sich den Preis ab. Für die Schülerin besteht nun noch die Möglichkeit, nicht nur Bambergs beste Schülerin, sondern auch Deutschlands beste Schülerin zu werden.

Im Anschluss gab es einen regen Austausch für Schüler, Lehrer, Eltern und Wirtschaftsjunioren. red