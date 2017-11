Schüler mit Pkw erfasst und weitergefahren

Ein neunjähriger Schüler, der bei "Grün" den Fußgängerüberweg überquerte, wurde am Montagnachmittag an der Kreuzung Kapellenstraße/Hartmannstraße von einem Pkw erfasst. Der Fahrer hielt kurz an und fuhr dann weiter, ohne sich um den Schüler zu kümmern, der verletzt am Gehweg stehen blieb. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizei suchten im Stadtgebiet nach dem Fahrer, während der Junge im Krankenhaus untersucht wurde. Der 64-Jährigen Fahrer konnte später gefunden und auf der Dienststelle vernommen werden. Obwohl der Junge nur leicht verletzt wurde, muss der Unfallverursacher mit einer Anzeige rechnen. pol