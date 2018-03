Schüler kämpfen gegen Rassismus

Lobende, dankende und auch auffordernde Worte richtet Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) an alle Organisatoren und Teilnehmer der Hauptveranstaltung der "Internationalen Wochen gegen Rassismus": "Demokratie ist nichts, was einfach vom Himmel fällt. Wir müssen Tag für Tag dafür kämpfen und das bedeutet auch, dass wir bei Zeichen der Intoleranz in unserer Gesellschaft nicht wegsehen, sondern uns einmischen", sagt Starke bei der Begrüßung von etwa 300 Bamberger Schülern, die zuvor von 8 Uhr bis 10.30 Uhr im Bamberger Kino Cine Star an verschiedenen Workshops rund um das Thema Rassismus teilgenommen haben.



Demokratie erarbeiten

Diese Botschaft will auch der städtische Migranten- und Integrationsbeirat (MIB) verbreiten und organisiert deshalb mittlerweile zum sechsten Mal mit mehreren Kooperationspartnern die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" in Bamberg.

Neben vielen verschiedenen Aktionen gegen Rassismus soll vor allem die Hauptveranstaltung für Bamberger Schüler dazu beitragen, junge Menschen für Diskriminierung aller Art zu sensibilisieren. Dazu nehmen die Jugendlichen an interaktiven Workshops, wie "Plötzlich radikal?", "Lebendige Erinnerung an Stolpersteinen", "Antiziganismus", "Diskriminierung aufgrund von Alter und Behinderung" oder "Du bist voll normal" teil.

Die unterschiedlichen Aktionen, die innerhalb der Workshop-Gruppen durchgeführt wurden, kamen gut an. "Ich fand es heute sehr interessant, weil wir mit echten Flüchtlingen geredet haben. Jetzt weiß ich, dass das Leben in Syrien gar nicht so streng religiös ist, wie man denkt", erzählt der 15-jährige Jonas.

Der gleichaltrige Lukas, Teilnehmer am Workshop "Rassismus und Sprache", soll als Hausaufgabe darauf achten, dass ein bestimmtes Wort mit rassistischem Hintergrund in seinem Umfeld seltener verwendet wird. "Mein Wort ist Eskimo, aber es gibt noch andere solche Wörter, wie zum Beispiel Blondine oder Lesbe", sagt der Schüler. Auch für engagierte Lehrer wurde ein Workshop mit dem Titel "Haltung zeigen gegen Hass und Diskriminierung" angeboten.



Fladenbrot statt "Schäuferla"

Im Laufe der Veranstaltung zeigen die Organisatoren dem jungen Publikum den Kurzfilm "Schäuferla und Ayran" von Ronja und Michael Hemm, der nach einer wahren Begebenheit gedreht wurde. Ein Ehepaar kehrt unwissend in einem fränkischen Flüchtlingsheim ein und freut sich über Ayran und Fladenbrot statt Seidla und Schäuferla - und über die Gastfreundschaft der Köche.

Auch Jugendliche verschiedener Bamberger Schulen haben im Vorfeld im Zuge eines Wettbewerbes kurze Filme und Musikvideos zum Thema Rassismus gedreht. Dabei wurden sie von Jugendarbeitern, Bamberg TV 1 und der Medienwerkstatt der Erzdiözese technisch unterstützt. Den ersten Platz des Wettbewerbs belegen Schüler der Martin-Wiesend-Schule mit ihrem Film "Rassismus bei uns?!". Innerhalb des Filmes erklären die Jugendlichen anhand von Alltagsszenen, Interviews und eigenen Erfahrungen, was Rassismus bedeutet und wie er sich äußert.

"Besonders der Filmwettbewerb ist eine gute Möglichkeit für Jugendliche, selbst etwas zu erschaffen. Jeder kann etwas zum Thema Rassismus erzählen, und am Schluss sind die Schüler sehr stolz auf ihre Filme", sagt Irma Schmidtke, Mitarbeiterin in der Offenen Jugendarbeit Bamberg. Erstmals gibt es in diesem Jahr bei den "Internationalen Wochen gegen Rassismus" auch einen Plakatwettbewerb, den der 16-Jährige Lorenz Schneider vom Franz-Ludwig-Gymnasium gewonnen hat.

Mitra Sharifi Neystanak, Zweite Vorsitzende des Migranten- und Integrationsbeirats, freut sich über das Engagement der Schüler und Lehrer. "Unsere Hauptveranstaltung ist wieder super gelaufen. Es gab viel mehr Teilnehmer als im letzten Jahr, die Workshops sind gut angekommen und alle haben direkt mitgemacht", berichtet sie.

Schon jetzt will Sharifi Neystanak alle Bamberger Jugendlichen einladen, Filme zu drehen und Plakate zu entwerfen, um im nächsten Jahr bei den Wettbewerben ein persönliches Zeichen gegen Rassismus zu setzen.