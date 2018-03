Schüler interpretierten Lyrik

Seit vielen Jahren verfolgt das Caspar-Vischer-Gymnasium eine äußerst kreative Art der Schulaufgabenerhebung, "man könnte es schon als Alleinstellungsmerkmal unserer Schule bezeichnen", sagte Schulleiterin Ulrike Endres im voll besetzten Forum des Gymnasiums. "Schüler und Lyrik - das ist normalerweise eine schwierige Konstellation", so Endres, aber bei "LesArt sei alles anders.

Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen sollen sich der Lyrik auf ganz andere Weise annähern. Sie teilen sich in kleine Gruppen auf, erhalten von ihren Deutschlehrern eine Reihe von Gedichten zur Auswahl und sollen diese künstlerisch interpretieren. Dafür erhalten sie von den Kunstlehrern gewisse Vorgaben. "In diesem Jahr war als Vorgabe ganz neu, dass der Hintergrundfilm abstrakt gehalten werden musste", sagte Astrid Hennig, die die Federführung für das Projekt übernahm. "Die Schüler haben ansonsten alle Freiheiten, jedoch soll kein Theater gespielt werden, sondern die Gedichte müssen interpretiert werden."

23 Gruppen nahmen an dem Lyrikprojekt teil und waren teilweise selbst überrascht, was sich aus einem Gedicht herausholen lässt. "Mensch, Zeit, Wandel" war das diesjährige Thema, und auf beeindruckende Weise brachten die Neuntklässler Klassiker von Heine, Brecht oder Hesse auf die Bühne. Sie arbeiteten mit Kostümen, Musik und Licht, drehten Filme und fertigten Requisiten an. Die zwölf besten Gruppen durften schließlich ihr Werk im Schulforum einem großen Publikum präsentieren.