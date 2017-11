Schüler erlebten die Faszination Wald hautnah

Bei den Walderlebnisspielen rund um die Burg Feuerstein konnten acht Grundschulklassen mit 160 Schülern aus dem Landkreis Forchheim die Faszination Wald an verschiedenen Stationen hautnah erfahren. So durften sich die Kinder unter anderem als Insektenforscher betätigen, ihr Wissen über den Lebensraum Wald in einem Quiz unter Beweis stellen oder selbst mit einer Handsäge einen kleinen Baum fällen. Nicht einmal das nasskalte Herbstwetter tat der guten Stimmung einen Abbruch und konnte die Schüler davon abhalten, eigenhändig ihr persönliches Bäumchen zu pflanzen. Der Erlebnistag wird seit 1999 von der Forstverwaltung Scheßlitz zusammen mit dem Team des Jugendhauses der Burg Feuerstein durchgeführt. Forstoberinspektorin Rita Satzger vom Forstrevier Streitberg bereitete zusammen mit Ludwig Thiem vom Jugendhaus den Parcours vor. An der Insektenstation zum Beispiel konnten die Kinder selbst untersuchen, welche Tiere unter der Rinde von Bäumen leben. red