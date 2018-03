Schüler der Grundschule Ebern gewannen wieder fast alle Staffeln

Äußerst erfolgreich war auch in diesem Jahr beim Schwimmwettkampf der Grundschulen auf Landkreisebene die Grundschule Ebern: Ihre Schüler gewannen wieder fast alle Staffeln.

Der Arbeitskreis "Sport in Schule und Verein im Landkreis Haßberge" richtete den Schwimmwettkampf auch heuer für die dritten und vierten Schuljahrgänge aus. Der Wettbewerb fand im Hallenschwimmbad der Stadt Zeil statt. An den Wettkämpfen beteiligten sich sieben Schulen mit je einer Mannschaft. Es waren dies die Grundschulen von Haßfurt, Knetzgau, Hofheim, Königsberg, Ebern, Untermerzbach und Zeil/Sand.

Die Mannschaften bestanden aus jeweils sechs Mädchen und sechs Buben, bei kleineren Grundschulen wie Königsberg und Untermerzbach waren es jeweils vier. Es wurden keine Ein-zelwettkämpfe geschwommen, sondern verschiedene Staffeln, um den Mannschaftsgeist zu stärken und dem spielerischen Element der Kinder Rechnung zu tragen. Geschwommen wurden eine Sprintstaffel, kombiniert in Rücken- und Bauchlage, eine Kraulbeinschlagstaffel mit vorausgehaltenem Schwimmbrett und eine Staffel im Brustschwimmen. Verschiedene Schwimmstile mit eingebauten Rollen, wieder in Staffelform, brachten eine gewisse Lockerheit in den Wettkampf. In einem achtminütigen Mannschaftsdauerschwimmen wurden die insgesamt zurückgelegten Bahnen gezählt.



Die Siegerehrung

Der Geschäftsführer des Arbeitskreises "Sport in Schule und Verein" und Fachberater für Sport, Fritz-Josef Hahn, eröffnete die Wettkämpfe mit der Leiterin der Grundschule Zeil/Sand, Rektorin Andrea Rauh. Sie nahmen auch am Ende der Wettkämpfe die Siegerehrung vor.

Die Siegermannschaft hieß auch heuer wieder Grundschule Ebern. Hier die Übersicht: 1. GS Ebern, 2. GS Haßfurt, 3. GS Zeil/Sand, 4. GS Hofheim, 5. GS Knetzgau

Die Grundschulen aus Königsberg und Untermerzbach erhielten eine Extra-Wertung, da sie in der dritten und vierten Jahrgangsstufe weniger als 70 Schüler aufweisen und deshalb kleiner sind. Die Königsberger Kinder unter der Leitung von Rainer Wohlfart hatten hier die Nase vorn. Die Sparkasse Schweinfurt/Haßberge hatte Sachpreise gestiftet, die die Schüler in der Reihenfolge ihrer Platzierungen zusätzlich zu den Urkunden bekamen. wo