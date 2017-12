Schüler bieten Adventskalender an

Ein "School Adventure" will das P-Seminar "Adventskalender" des Frankenwald-Gymnasiums unter der Leitung von Religionslehrer Matthias Simon bieten. Das spielt bereits im Titel seines Kalenders mit den Begriffen Advent, also Wartezeit, und Adventure für Abenteuer. Was es genau damit auf sich hat, berichteten die 13 Schüler bei der Präsentation ihres Projektes vor der Löwen-Apotheke in Kronach.

Das Team der Apotheke mit seiner Chefin Anne Spoerl ist ein wichtiger Partner der Schüler. Im Schaufenster neben der Eingangstür öffnet sich ab dem heutigen Freitag täglich ein neues Fenster des Adventskalenders, der in Form einer Ausstellung gestaltet ist.

"Was uns zu den einzelnen Gegenständen eingefallen ist, kann man in dem Begleitheft nachlesen, das zu unserer Ausstellung erschienen ist", so Senta Kryzer. "Im Begleitheft findet man alle Gegenstände abgebildet und dazu die passenden Texte, für jeden Tag bis zum Zweiten Weihnachtsfeiertag einen", so die Schülerin. "Außerdem gibt es an manchen Tagen eine süße Überraschung, denn die gehört ja auch zum Advent." Als Vertreter der Schulleitung lobte Oberstudienrat Matthias Schneider die Seminaristen und dankte ihnen für ihr Engagement im Seminar. Auch Michael Spoerl, der im Namen der Geschäftsleitung der Löwen-Apotheke zur Präsentation gekommen war, zeigte sich beeindruckt von der Leistung der Schüler.

Verkaufsstellen des Kalenders "School Adventure": Sekretariat des Frankenwald-Gymnasiums, Löwen-Apotheke, Katja's Café, Kronacher Büchertreff und Rewe Steinberg. Außerdem am kommenden Wochenende der Kronacher Weihnachtsmarkt und der Unicef-Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Mitwitz. msi