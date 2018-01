Schüler als Chefs in spe

In Coburg ist es schon fast ein Ritual, heuer schloss sich erstmals auch der Landkreis Lichtenfels an. Am schulfreien Buß- und Bettag luden Unternehmen und Institutionen wie das Landratsamt und die Stadtverwaltung Jugendliche ein, einen Arbeitstag lang den Schreibtisch einer ihrer Führungskräfte zu übernehmen - mit allen Aufgaben, die dort auf Erledigung warten.

Das jährliche Rollenspiel ist Teil der Berufsorientierungs-Initiative "Der Business-Führerschein" der Stiftung Lebenspfad. "Die Programme der Stiftung Lebenspfad geben keine vorgefertigten Antworten. Sie helfen Jugendlichen dabei, selbst herauszufinden, was für sie das Richtige ist - unterstützen ihre Lehrer und bringen sie gleich mal mit Unternehmern und Hochschulen zusammen", heißt es auf der Homepage der Stiftung Lebenspfad.



Den Wecker gestellt

"Ich fand es cool", so das begeisterte Fazit von Paula Gutgesell, die im Rahmen des Projekts "Schüler als Bosse" den Sessel von Thorsten Schütt übernahm, dem Chef der Berufsberatung der Arbeitsagentur Coburg. Wie 62 Gleichaltrige hatte sich die 15-jährige Schülerin des Gymnasiums Ernestinum den Wecker gestellt, um pünktlich um 8 Uhr an ihrem Schnupper-Arbeitsplatz einzutreffen.

Bei Klaus Fuchs, Leiter der Audi BKK Coburg/Ebern, stand Natascha Wolf pünktlich auf der Matte. "Eine sehr motivierte junge Dame - hat sehr viel Spaß gemacht", sagte Fuchs.

Elke Gillardon, Vorsitzende der Stiftung Lebenspfad, hat das Projekt ins Leben gerufen, damit Jugendliche, die eine berufliche Karriere anstreben, ein Gefühl dafür bekommen, worauf es in leitender Funktion tatsächlich ankommt. Gleichzeitig bietet das Programm regionalen Unternehmen die Chance, bereits früh mit potenziellen Führungskräften von morgen in Kontakt zu kommen. "Das Lernen, so die Erfahrung, ist durchaus gegenseitig. Das soll es auch sein", erklärt Elke Gillardon.

"Für Jugendliche bedeutet der Praxistag, dass sie ihre Erwartungen mit der Realität abgleichen können. Ihre Projektpartner wiederum erhalten tiefe Einblicke, was motivierte Schüler bei der Wahl ihres beruflichen Weges antreibt - ein Wissen, das bei der in unserer Region nicht ganz einfachen Suche nach Nachwuchskräften extrem hilfreich ist."

In Coburg haben Schüler des Gymnasiums Ernestinum folgende Firmen besucht: Beland GmbH, Heunec Plüschspielwaren GmbH & Co. KG, Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, Kaeser Kompressoren, Otto Hauch GmbH & Co. KG, Habermaaß GmbH, Waldrich Coburg, HUK-Coburg, Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, VVC Versicherungsmakler GmbH & Co. KG, Stadt Coburg, Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH, Sparkasse Coburg - Lichtenfels, Audi BKK Coburg, Schumacher Packaging und die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Neustadt. Elke Gillardon