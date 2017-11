Schritt für Schritt zur Selbstständigkeit des Kindes

Christiane Reuther



"Vernetzt - vereint - verbunden" unter diesem Motto steht die Vortragsreihe "Komplexleistung Frühförderung" der Caritas-Frühförderstelle Haßfurt. "Die Heilpädagogische Förderung" stand beim Auftakt im Mittelpunkt. Gudrun Heinrich, stellvertretende Leiterin der Frühförderstelle Haßfurt, freute sich über das Interesse vieler Interessierter, darunter Familien, Netzwerk- und Kooperationspartner, in den neuen Räumen in der Hauptstraße in Haßfurt.

Sie gewährte einen Blick in die neuen Räume auf zwei Etagen. Dann beschrieb sie die Arbeit der Frühförderung. Das offene Beratungsangebot, die Diagnostik, Physio- und Ergotherapie, die Logopädie und pädagogische psychologische Leistungen bezeichnete sie als Basis der Frühförderung, deren Bausteine unter einem Dach vereint sind. Die Heilpädagogik stellte Heinrich als Herzstück der Frühförderung in den Vordergrund.

Auf diese gingen Jessica Heck und Kristina Bub ein. Mit der Pinguin-Geschichte von Eckart von Hirschhausen verdeutlichten die Heilpädagoginnen die Heilpädagogik. Sie zielt auf die Betreuung von Kindern mit Schwächen, Defiziten oder auch Behinderungen. Mit der Gabe von homöopathischen Globuli habe es primär nichts zu tun, auch wenn Heilpädagogik als eine ganzheitliche Pädagogik anzusehen ist. Dazu gingen die Referentinnen auf die von dem Schweizer Heilpädagogen Paul Moor aufgestellten Grundhaltungen ein. Deren erste Regel: "Man muss erst verstehen und dann erziehen." Das heißt, man muss sich Zeit nehmen für die Begabungen des Kindes, um es zu verstehen und zu erreichen. "Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende", lautet die zweite Regel. Hier werden nicht die Symptome beseitigt, sondern dem Kind wird ermöglicht, sein Fehlendes aufzubauen. "Nicht nur den Menschen, sondern auch sein Umfeld muss man erziehen", lautet die dritte Regel.



Eltern von zentraler Bedeutung

Dem "Stepping Stones Triple P Gruppentraining" widmete sich Psychologe Herbert Kimmel. "Stepping Stones" ist ein Trainingsprogramm aus Australien, das Eltern von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen Hilfe gibt. Das Elterntrainingsprogramm erläuterte Kimmel: Wichtig ist es, zentrale Fähigkeiten von Kindern zu fördern, nämlich Sprachentwicklung, soziales Verhalten, Steuerung der eigenen Emotionen, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit und das eigenständige Lösen von Problemen. "Stepping Stones" versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe, wobei die Eigenverantwortlichkeit der Eltern zentrale Bedeutung hat. Kimmel ging auf den Aufbau des Programms ein, das sich mit Gruppensitzungen über neun Wochen erstreckt.

Themen zum Training der Konzentration, dem Arbeiten mit Vorschulkindern oder wie man kleine Wege mit kleinen Schritten bewältigt, rundete den ersten Themenabend ab. Weitere Themenblocks folgen in der kommenden Woche, um weitere Möglichkeiten der vernetzten Arbeit aus pädagogisch-psychologischer und medizinisch-therapeutischer Sichtweise zu gewähren.