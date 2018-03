Schrenker glänzt im Gelände

Christine Schrenker vom TV 48 Coburg, seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten Seniorensportlerinnen der Stadt, hat bei der bayerischen Cross-Duathlonmeisterschaft in Burglengenfeld ihre Altersklasse W50 gewonnen. Die Weitramsdorferin, die schon unzählige Siege und viele weitere Medaillen bei nationalen und bayerischen Meisterschaften im Laufen, Triathlon und Duathlon einheimste, bezeichnete diesen Wettbewerb als "hammerhart".

Bei eiskalter und windiger Witterung schickte der Starter das Teilnehmerfeld auf die schwere 2,6 Kilometer lange Laufstrecke, die zweimal bewältigt werden musste. Die Lauf- und Radstrecken waren technisch anspruchsvoll und mit vielen steilen Bergauf- und Bergabpassagen (800 Höhenmetern) ausgestattet. Die Wald-, Wiesen- und Schotterwege mit viel Matsch verlangten den Sportlern alles ab. Trotz der schweren Runde lief Schrenker ein starkes Rennen. "Die Laufstrecke war wirklich sehr, sehr ,cross', total abwechslungsreich und steil, aber kein Problem für mich", so Schrenker.

Nach dem Laufen ging es auf das Mountainbike, mit dem 17 Kilometer (vier Runden) bewältigt werden mussten. In den ersten beiden Runden hatte die 48erin einige Schwierigkeiten. In Runde 3 und 4 wurde sie viel mutiger und lag in ihrer Klasse auf dem ersten Platz. Einige Teilnehmer haben das Rennen sogar aufgegeben, da ihnen der Kurs zu gefährlich wurde. Den Abschluss bildete eine Laufrunde über 2,6 Kilometer, die Schrenker souverän meisterte und sich so über den Titel freuen durfte. uz