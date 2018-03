Schreck am frühen Morgen

Heftig erschrocken ist eine Autofahrerin in den frühen Morgenstunden des Freitag. Auf der Straße zwischen Baiersdorf und Möhrendorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) lief eine dunkel gekleidete Person auf dem Seitenstreifen.

Die verständigte Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Land fand den "Spaziergänger" schnell. Dieser stand auf dem Seitenstreifen und beschwerte sich heftig über die rücksichtslosen Autofahrer. Da die Situation unklar war und der Mann seine Personalien zunächst nicht angeben wollte, wurde er zur Dienststelle gebracht. Hier zeigte er sich jedoch schnell kooperativ.



Er wollte nach Bamberg laufen

Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 46-jährigen Nürnberger, der eigentlich nach Bamberg laufen wollte. Da er über Schmerzen am ganzen Körper klagte, wurde das Bayerische Rote Kreuz verständigt. Außer einem Muskelkater vom vielen Laufen war jedoch nichts zu diagnostizieren.



Mit dem Taxi nach Erlangen

Schließlich war der laut Polizei mit guter Konstitution gesegnete Rastlose so vernünftig, mit dem Taxi zum Bahnhof nach Erlangen zu fahren, um von dort aus den Zug nach Bamberg zu nehmen. pol