Schraube in den linken Vorderreifen gedreht

Auf einen im Eltmanner Stadtteil Eschenbach abgestellten Dacia hatte es in der Nacht auf den 17. Januar ein noch unbekannter Täter abgesehen. Wie die Haßfurter Polizei berichtet, war das Fahrzeug an der Unteren Leite abgestellt, als der Vandale eine Schraube in den linken Vorderreifen drehte und sich unerkannt entfernte.Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet Zeugen um Hinweise zu dem Fall unter der Telefonnummer 09521/9270.