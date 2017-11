Schraube im Reifen

Am Montagmorgen meldete ein BMW-Fahrer eine Sachbeschädigung am vorderen rechten Reifen seines Fahrzeuges. Sein Pkw war von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, auf dem Parkplatz vor der Alten Wache in Hammelburg abgestellt. Bislang unbekannte Täter haben während dieser Zeit eine Schraube in den Reifen gedreht. Bereits vor sechs Wochen meldete er einen ähnlichen Vorfall bei der Polizei. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise, Tel.: 09732/9060. pol