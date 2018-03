Schranke beschädigt: Zeugen gesucht

Ein Bauhofmitarbeiter der Stadt bemerkte am Mittwochvormittag, dass die Schranke am Waldweg in der Verlängerung des Breitenbacher Wegs beschädigt worden war, meldet die Polizei Bad Brückenau in ihrem Pressebericht. Ein Unbekannter hatte in der Zeit vom 6. März, 20 Uhr, bis 7. März, 10.30 Uhr, den Schließpfosten der Schranke verbogen. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizeiinspektion Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060. pol