Schrammen am Ford

Zeugen such die Polizei, um eine Unfallflucht in Unterschleichach klären zu können. Am Dienstag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr parkte ein 22-Jähriger seinen Ford auf dem Gelände einer Firma in der Althütter Straße in Unterschleichach. Am Abend bemerkte der Ford-Fahrer an seinem Auto einen Lackschaden, eine Delle an der linken hinteren Stoßstange und am Kotflügel. Da der 22-Jährige unterwegs war, konnte bei der Anzeigenerstattung nicht genau bestimmt werden, wo der Schaden von 1500 Euro entstanden ist. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Haßfurt, Telefon 09521/9270.