Schottischer Abend mit "Dún Mór"

Am Samstag veranstaltet der Forchheimer "Clan MacScott" in Zusammenarbeit mit der Kuckucksklause einen schottischen Abend, bei dem der St. Andrew's Day, der Nationalfeiertag der Schotten, gefeiert wird. Was für die Iren der St. Patrick's Day ist für die Schotten der St. Andrew's Day. Dabei werden auch befreundete Clans teilnehmen, die alle im traditionellen Kilt oder "Belted Plaid" anreisen. Diesmal konnte die Band "Dún Mór" engagiert werden. Sie besteht aus drei irischen Musikern, die schon lange in Deutschland leben und mit Leidenschaft die Musik ihrer Heimat auf der Bühne präsentieren. Sie sind Vertreter der lebendigen irischen Jigs & Reels sowie tragender Melodien. red