Schornsteinfeger Manfred Bock brachte der Christine Glück

In ihrem Heimatort Strössendorf feierten Christine und Manfred Bock goldenes Ehejubiläum und durften aus diesem Anlass vielfältige Glückwünsche entgegennehmen.

Die Eheleute erinnerten sich auch heute noch gerne daran, dass der gemeinsame Lebensweg auf einer Tanzveranstaltung in Zapfendorf begann, die Christine Bock, geborene Eber, und Manfred Bock, der aus Ebern stammt, zur gleichen Zeit besuchten. Daraus entwickelte sich eine längere Freundschaft, bevor die Eheleute in der Kirche Strössendorf, dem Heimatort der Ehefrau, heirateten.

Christine Bock war zunächst in der Schuhindustrie und später in der Firma Baur tätig, während Manfred Bock als Schornsteinfeger seine erste Anstellung in Selb erhielt. Fünf Jahre wohnten die Eheleute in diesem Ort, zwischenzeitlich waren auch die Kinder Eva und Markus geboren, bevor sie wieder nach Strössendorf zurückkehrten. Hier erhielt Manfred Bock einen Kehrbezirk, den er kompetent und zuverlässig ausübte; später wurde er noch zum stellvertretenden Obermeister seiner Kaminkehrerinnung ernannt.

Strössendorf bot dem Paar aber auch die Möglichkeit, sich im regen Ortsgeschehen zu integrieren. Die Ehefrau widmete sich dabei vor allem der Damen-Gymnastikgruppe, Manfred Bock erhielt viele Jahre das Vertrauen der Mitchristen als Kirchenvorsteher der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Strössendorf-Altenkunstadt.

Der Garten bildete stets ein besonderes Tätigkeitsfeld der Eheleute, die sich häufig auch ehrenamtlich dem kirchlichen Friedhof zuwandten.

Als Christine und Manfred Bock goldene Hochzeit im Kreise der Familie feierten, freuten sie sich über die Glückwünsche der Angehörigen, Freunde und Nachbarn.

Bürgermeister Robert Hümmer ließ es sich nicht nehmen, dem Jubelpaar die Glückwünsche der Gemeinde und des Gemeinderates zu überbringen, wobei er herausstellte, dass ein so langer gemeinsamer Lebensweg heute eher die Seltenheit sei.

Sie habe jedenfalls ihren "Glücksbringer" gefunden, meinte Christa Bock am gemeinsamen Festtag humorvoll, wogegen sich Manfred Bock auch heute noch an seine berufliche Tätigkeit erinnert, war er doch gerade in der Zeit um den Jahreswechsel als Schornsteinfeger bei den Familien und in den Häusern auch ein bisschen als "Glücksbote" ein gerne gesehener Besucher. dr