Schon wieder schlägt ein Fahrraddieb zu

Ein Unbekannter hat am helllichten Tag ein Fahrrad gestohlen. Am Mittwochabend stellte der 57-jährige Eigentümer sein Trekkingrad unversperrt im Innenhof seines Einfamilienhauses in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße ab. Als er am Donnerstagmorgen das Haus verließ, stand das Fahrrad noch an seinem alten Platz. Nachdem er jedoch gegen 14.30 Uhr von der Arbeit zurückkam, war das Trekkingrad verschwunden. Es handelt sich dabei um ein rot-silbernes Herrenfahrrad der Marke Winora. Hat jemand den Dieb gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg entgegen. pol