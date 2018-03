Schon wieder ein Rekord-Haushalt

Das Zahlenwerk des Haushaltsjahres 2018, vorgetragen von Kämmerin Ivonne Scholz, umfasst ein Gesamt-Volumen von 14,6 Millionen Euro. Dies bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr um 1,3 Millionen Euro und zum dritten Mal in Folge einen neuen Rekord. Im Verwaltungshaushalt errechnet sich ein Gesamtvolumen von knapp acht Millionen Euro. Gleichbleibend positiv zeigen sich die zwei größten Einnahme-Positionen mit dem Einkommenssteuer-Anteil in Höhe von 2,4 Millionen Euro und der Gewerbesteuer mit 2,2 Millionen. Bei Wasser-, Kanal- und Bestattungsgebühren erwartet die Gemeinde für 2018 Einnahmen von 760 000 Euro. Bei den Schlüsselzuweisungen des Landkreises könne die Gemeinde nur noch etwa mit der Hälfte im Vergleich zum Vorjahr rechnen: 200 000 Euro. Die größte Ausgabenposition im Verwaltungshaushalt sei die Kreisumlage mit 1,9 Millionen Euro, so Scholz. Beim Vermögenshaushalt sprach sie einige Schwerpunkte an, die Bürgermeister Rolf Rosenbauer (CSU) sezierte. Für 2018 sowie für die Finanzplanungsjahre seien keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen, stellte die Kämmerin in Aussicht. Der Ausgleich des Haushaltes 2018 werde durch Mittel aus der allgemeinen Rücklage erreicht, so dass sich zum 31. Dezember 2018 ein Soll-Rücklagenstand von 1,75 Millionen Euro ergebe.



Der rote Faden

War es bei seiner Rede zum Haushalt 2017 die Vorgabe "Schneller - höher - weiter", so spannte Rolf Rosenbauer als Leitmotiv in diesem Jahr einen "roten Faden". Man orientiere sich daran und verfolge gemeinsam das Ziel, die Gemeinde stetig weiterzuentwickeln. Am Anfang habe die Herausforderung gestanden, mögliche Ansiedlungen für Gewerbe einerseits und Wohnbebauung andererseits rechtzeitig bieten zu können. So würden jetzt im Norden der Gemeinde allein 50 000 Quadratmeter für Gewerbeansiedlungen zur Verfügung stehen. Der Faden ziehe sich weiter: Um die schwierige Verkehrsführung um die "Netto-Kreuzung" zu entschärfen, werde heuer mit den Planungen zum Kreisverkehrsplatz begonnen. Dazu komme die Änderung des Ortszentrums und die Ausweisung des Gewerbegebiets Nord. Davon seien 85 Prozent der Fläche bereits in ernsten Gesprächen, meinte Rosenbauer. Aber auch im Bereich der Neuen Heimat hätten sich neben der Senioren-Wohnanlage schon zahlreiche Interessenten gemeldet. Zusammen seien für diese drei Bereiche von der Gemeinde drei Millionen Euro vorgesehen.

Zudem ist im Finanzplan laut Rosenbauer wieder der Ausbau von schadhaften Straßen in Höhe von 820 000 Euro vorgesehen. Rosenbauer hofft, dass im Zuge der anstehenden Landtagswahl die Straßenausbaubeitragssatzung fallen gelassen werde.

Die Fraktionssprecher im Gemeinderat zeigten sich durch die Bank mit dem aufgestellten Haushalt zufrieden. Gerhard Lehrfeld (SPD): "Wir müssen uns vornehmen, den anspruchsvollen, erneuten Rekordhaushalt zu vollziehen. Die Schwerpunkte wurden richtig gesetzt." Wilhelm Kirchner (FW): "Mit diesem Haushalt können wir einiges voranbringen. Dies wird allerdings durch die stark gestiegenen Preise durch die Bauhochkonjunktur schwer werden." Timo Sommerluksch (CSU): "Wir können ohne Kredite und stabile Zinssätze in die Zukunft sehen. Dadurch können viele Wünsche für die Gemeinde erfüllt werden." Andrea Schiele-Eberlein (UWG): "Mit Investitionen für Schule und Kinderhäuser können wir positive Signale an Neubürger und junge Bürger senden!"