Schönes und Nützliches auf dem Markt

Nachdem man im vergangenen Jahr eine äußerst gelungene Premiere feiern konnte, lädt der Marktplatz in Wallenfels am Palmsonntag anlässlich des Ostermarkts wieder zu einem österlichen Bummel ein.

Von 13 bis 17 Uhr wird den Besuchern des Ostermarkts eine bunte Auswahl an frühlingshaften Dekorationsartikeln, Gartengeräten, hausgemachten Spezialitäten aus der Region bis hin zu handbemalten Ostereiern präsentiert. Mit einer Neuheit hat sich auch das Flößerlädla angekündigt. Bratwürste und süße Leckereien dürfen natürlich auch nicht fehlen.



Auch verkaufsoffener Sonntag

Eine schöne Gelegenheit, sich auf das bevorstehende Osterfest einzustimmen und nach kleinen Geschenken zu stöbern, meint die Stadt Wallenfels in ihrem Hinweis auf den Markt. Die Einzelhändler beteiligen sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag. red