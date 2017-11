Schöne Geschenkideen in Fischbach

Der Elternbeirat vom evangelischen Kindergarten Pfiffikus in Fischbach hat in liebevoller Handarbeit und vielen abendlichen Bastelstunden zauberhafte Geschenkideen hergestellt. Diese werden bei einem Adventsbasar am Sonntag, 26. November, ab 9.45 Uhr nach dem Gottesdienst in der Jakobuskirche in Fischbach verkauft. Neben Adventskränzen gibt es in diesem Jahr auch selbstgebastelte Weihnachtskarten, Schokolade, Meisenknödel, Kuchen im Glas und vieles mehr, was zum selbst Genießen oder Verschenken einlädt.



Kaufen und Gutes tun

Damit bietet sich den hoffentlich zahlreichen Käufern die Möglichkeit, frühzeitig einige Weihnachtseinkäufe zu erledigen und gleichzeitig damit etwas Gutes zu tun. Alle Verkaufsartikel werden zudem sehr günstig angeboten. Natürlich wird auch Kaffee und Kuchen angeboten.

Der Erlös von diesem Adventsbasar geht zugunsten des Fischbacher Kindergartens. Für die Kinder sollen Montessori-Materialien angeschafft werden.