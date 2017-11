Wie wird eine Zeitung gemacht? Wie sieht der Arbeitstag eines Online-Redakteurs aus? Wie nutzen Medienmacher Facebook, WhatsApp und Twitter?



Für Schüler ab 17 Jahren

Diese und viele weitere Fragen, die Jugendliche zum Beruf des Redakteurs interessieren, beantwortet die Redaktion der Mediengruppe Oberfranken am 30. Oktober beim "Schnupperkurs Journalismus". Von 13 bis 17 Uhr können sich Schüler ab 17 Jahren im Bamberger Verlagsgebäude in der Gutenbergstraße 1 und bei Radio Bamberg umschauen und so einen kleinen Einblick in den Redaktionsalltag gewinnen. Der Kurs ist kostenlos. Für Verpflegung sorgen wir.

Meldet euch bei Christine Martin an unter dieser Mailadresse: ch.martin@infranken.de