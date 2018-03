Schnelles Internet kommt jetzt auch nach Bad Rodach

Zuversichtlich in Sachen schnelles Internet für die Stadt zeigte sich Bürgermeister Tobias Ehrlicher anlässlich des Beginns der Bauarbeiten in der Gartenstraße.

Wurden bereits im Jahr 2011 zahlreiche Stadtteile ans schnelle Internet mit der SÜC//dacor angeschlossen, so kommt im zweiten Verfahren die Telekom zum Zug. Die Investitionen der Stadt Bad Rodach belaufen sich auf 987 000 Euro, worauf sie 860 000 Zuschuss vom Freistaat Bayern bekommt. Ehrlicher zufolge könne man stolz darauf sein, dass bis Ende Oktober 2018 fast alle Wohnhäuser und Gewerbebetriebe mit schnellem Internet versorgt seien. Von den Stadtteilen werden noch Lempertshausen, Carlshan und Niederndorf angeschlossen, in der Kernstadt hauptsächlich die Mehrfamilienhäuser und das Kurgebiet. Die Gesamtstrecke an Glasfaserverkabelung beläuft sich auf 44 Kilometer.

Wie der Bürgermeister deutlich machte, müssen die Hauseigentümer selbst keinen Eigenbeitrag für die Verkabelung bis ins Haus zahlen. Und wer diesmal keinen Anschluss bekomme, müsse nicht enttäuscht sein, Bad Rodach werden den Glausfaserausbau auch weiter forcieren. red