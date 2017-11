Schneller im Netz unterwegs

Rund 700 Haushalte im Vorwahlbereich 09741 in Oberleichtersbach und den Ortsteilen Unterleichtersbach, Dreistelz, Buchrasen, Breitenbach und Modlos können jetzt schneller im Internet surfen. Die Telekom hat dafür rund zwölf Kilometer Glasfaser verlegt und acht Verteiler neu aufgestellt oder mit moderner Technik aufgerüstet.

Im neuen Netz sind Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich. Das gilt auch für Musik- und Video-Streaming oder das Speichern in der Cloud.

Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt damit jetzt auf bis zu 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s). "Langsam war gestern, heute sind wir schnell unterwegs auf der Datenautobahn", sagt Dieter Muth (Aktive WG), Bürgermeister von Oberleichtersbach.

Damit soll das Leben und Ar beiten in Oberleichtersbach noch attraktiver werden. "Wer die schnellen Internetanschlüsse nutzen möchte, kann sie ab sofort online, telefonisch oder im Fachhandel buchen", sagt Michael Gstädtner, Regionalmanager der Deutschen Telekom.



Weitere Informationen

Wer mehr über Verfügbarkeit, Geschwindigkeiten und Tarife der Telekom erfahren will, könne sich im Telekom Shop, beim teilnehmenden Fachhandel, im Internet oder beim Kundenservice der Telekom informieren, so die Pressemitteilung. red