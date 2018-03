Schneller Aufstieg

Die Seniorentänzer Andreas Räth und Dorit Gilster vom TSC Rhythmus Bamberg überzeugten in Weilheim bei der Landesmeisterschaft und wurden bayerischer Vizemeister. Das Paar bewies sich seit seinem Aufstieg in die C-Klasse im November letzten Jahres in insgesamt 23 Turnieren und landete davon 15 Mal im Finale und fünfmal auf einem der Podestplätze. Darunter war ein erster Platz beim Lindenhof-Cup in Berlin. In ihrer Altersklasse Senioren III sowie bei den jüngeren Senioren II ließen Gilster/Räth mehrfach nationale und internationale Paare hinter sich.

Nach seinem Vizetitel bei der bayerischen Landesmeisterschaft darf das Bamberger Paar nach Beschluss des Landestanzsportverbandes Bayern in die nächsthöhere B-Klasse aufsteigen. Der Aufstieg gelang Gilster/Räth bereits nach sieben Monaten. red