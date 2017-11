Schneller Anruf bei der Polizei führt zu Festnahme

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Wochenende vier Einbrecher festnehmen konnte. Das Quartett wird laut der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft dringend verdächtigt, Samstagnacht in eine Tankstelle in der Bamberger Straße in Breitengüßbach eingebrochen zu sein. Ein Festgenommener wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der für den Mann Untersuchungshaft anordnete.



Vorbildliches Verhalten

Am Sonntag, kurz nach 2 Uhr, erkannte der Zeuge in der Bamberger Straße mehrere Personen, welche versuchten mit einem Brecheisen die Zugangstür zur Tankstelle aufzuhebeln. Laut Polizeibericht verhielt sich der Zeuge vorbildlich und rief sofort die "110" an und teilte den gerade stattfindenden Einbruch in die Tankstelle inklusive Täterbeschreibung dem Notruf der Polizei mit.

Unterstützt durch die umliegenden Dienststellen leitete die Polizeiinspektion Bamberg-Land umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Als die Polizeistreifen vor Ort eintrafen, waren die Täter nicht mehr vor Ort. Die Beamten stellten fest, dass jemand erfolglos an der Tür gehebelt und mit Gewalt ein Fenster geöffnet hatte und so in die Tankstelle gelangte. Der angerichtete Schaden wurde auf rund 4000 Euro geschätzt. Entwendet wurde anscheinend nichts.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Großfahndung mit vielen Streifenfahrzeugen, Zivilkräften und Hundeführern nahmen die Beamten im Bereich Breitengüßbach nach etwa einer Stunde drei der vier Tatverdächtigen fest.

Am frühen Morgen gelang es noch, einen vierten Mittäter dingfest zu machen. Bei der Gruppe handelt es sich um Männer im Alter von 27 bis 32 Jahren. Angetroffen wurden die Täter in einem roten Opel Vectra und einem roten VW Polo. Schon nach kurzer Überprüfung erkannten die Polizisten, dass die Kennzeichen an den Pkws entweder gefälscht oder gerade in der näheren Umgebung gestohlen worden waren. Das bei der Tatausführung verwendete Brecheisen und Handschuhe konnte bei den Tätern nicht aufgefunden werden.



Drei wieder auf freiem Fuß

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Bamberg übernahm am Sonntagmorgen die weiteren umfangreichen Ermittlungen und nahm diesbezüglich Kontakt mit der Staatsanwaltschaft Bamberg auf. Auf deren Veranlassung wurde ein Verdächtigter noch am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter ordnete für ihn Untersuchungshaft an, so dass seine Einbruchstour in der Justizvollzugsanstalt endete. Für die drei anderen Männer reichte die Beweislage nicht aus, um eine Vorführung zu begründen. Sie mussten wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizeiinspektion Bamberg-Land: Wem sind am Samstag und Sonntag im Bereich Breitengüßbach, vor allem in der Bamberger Straße, Leonhardstraße, Bahnhofstraße und Bühlstraße, die vier Personen sowie die roten VW Polo und Opel Vectra aufgefallen? Auffällig an den Personen ist, dass einer rote Schuhe trug und ein anderer hinkte. Wer kann zum Verbleib des roten Brecheisens und der Handschuhe Angaben machen?



Zeugen bitte melden

Zeugen werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. red