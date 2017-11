Schnelle Delphine

Im Schulhallenbad in Haßfurt fand das Zwergerlschwimmen statt. Der SC Delphin Lichteneiche war mit sieben Aktiven dabei. Bei allen 27 Starts verbuchten die Schützlinge von Betreuer Bernhard Wanek Bestzeiten und freuten sich über insgesamt 21 Medaillen. Erfolgreichste Schwimmerin der Delphine war Lena Brunnecker (Jahrgang 2006). Sie startete fünfmal und stand ebenso oft auf dem Treppchen. Über 50 m Brust war sie die Schnellste, über 50 m Schmetterling, 50 m Rücken und 100 m Brust schlug sie als Zweite an, die 50-m-Freistilstrecke beendete sie als Dritte. Im gleichen Jahrgang ging Lisa Klose viermal an den Start und gewann vier Medaillen. Gleich beim ersten Start über 50 m Schmetterling holte sie Gold und im Laufe des Wettkampftages noch dreimal Silber über 50 m und 100 m Freistil sowie 100 m Lagen. Auch Lelia Kauder (08) konnte sich in Haßfurt über vier Medaillen freuen. 50 m und 100 m Brust sowie 50 m Freistil beendete sie als Zweite und schlug als Dritte über 50 m Rücken an.



Weitere Ergebnisse

Nina Felkel (06): 3. 50 m Schmetterling, 3. 100 m Brust, 4. 50 m Strecken Freistil, 4. 50 m Brust; Paulina Wanek (07): 3. 50 m Freistil, 4. 50 m Brust; Valentin Graß (06): 1. 50 m Brust, 1. 100 m Brust, 2. 50 m Freistil); Maximilian Graß (08): 1. 50 m Brust, 3. 50 m Freistil red