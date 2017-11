Schneider bleibt an der Spitze des Ortsvereins

Neuwahlen gab es bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Weißenbrunn. Nach 25-jähriger Amtszeit als Vorsitzender bleibt Bernd Schneider für weitere zwei Jahre in dieser Funktion. Dieter Wolf gab nach über 20-jähriger Tätigkeit als Schriftführer, diese Aufgabe an Friedrich Möller ab.

Vorsitzender Schneider informierte im Vereinslokal "Gasthof Frankenwald" über die Vereinsveranstaltungen und die Sitzungen auf Kreis- beziehungsweise Unterbezirksebene. Als stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender berichtete er über die Aufgaben im Gemeinderat. Zahlreiche Vorhaben konnten dabei umgesetzt werden. Angesprochen wurde von ihm auch das derzeitige Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) mit etlichen Veranstaltungen. Die Mitgliederzahl konnte konstant bei 24 gehalten werden.

SPD-Kreisvorsitzender Ralf Pohl lobte die gute Mitarbeit des Ortsvereins und konnte feststellen, dass bei den vergangenen Wahlen (Landrat und Bundestag) in Weißenbrunn überdurchschnittliche Prozentzahlen für die SPD erreicht wurden. "Für die Landtagswahl 2018 müssen erneut alle Kräfte gebündelt werden", so der Kreisvorsitzende. Den Finanzbericht gab Kassiererin Bärbel Füchsel. Die Revisoren Edeltraud Karl und Konrad Weißmann bescheinigten ihr eine ordentliche Arbeit.

Schriftführer Wolf gab bekannt, dass er bei den bevorstehenden Neuwahlen nicht mehr als Schriftführer kandidieren werde. Bernd Schneider dankte ihm für die über 20-jährige Tätigkeit in dieser Funktion.

Die Neuwahlen im Ortsverein brachten unter der Leitung des Kreisvorsitzenden folgende Ergebnisse: Vorsitzender Bernd Schneider, stellvertretender Vorsitzender Heiko Füchsel, Kassiererin Bärbel Füchsel, Schriftführer (neu) Friedrich Möller, Beisitzer sind Silvia Dehmel, Elisabeth Schneider und Hans-Jürgen Scheler.

Dieter Wolf