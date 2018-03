Schneeräumer fährt nach Unfall weiter

Am Sonntag gegen 16 Uhr war die Fahrerin eines weißen Skoda in Tschirn aus Richtung Hubertushöhe in Richtung Nordhalben unterwegs. Im Bereich einer Senke kam ihr ein Schneeräumfahrzeug entgegen. Um einen Unfall zu verhindern, wich sie nach rechts aus. Hier beschädigte sie sich die Felgen. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Der Fahrer des Schneeräumfahrzeugs bemerkte dies und setzte zurück. Er verweigerte jedoch den Personalienaustausch und fuhr davon. Die Polizeistation in Ludwigsstadt hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich zu melden unter der Telefonnummer 09263/97502-0.