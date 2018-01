Das Karfunkel-Figurentheater gastiert am Sonntag, 28. Januar, um 16 Uhr in der Fortuna-Kulturfabrik Höchstadt, Bahnhofstraße 9. Gezeigt wird das Stück "Yakari - Schneeball in Gefahr". Das in vier Akten inszenierte Stück hat eine Spieldauer von 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Karten gibt es nur an der Tageskasse ab 30 Minuten vor Beginn. Foto: privat