Schneebälle und Engel

Zur Vorweihnachtszeit gehört das Anfertigen von Weihnachtsdekoration dazu wie Plätzchen- und Glühweingeruch oder das heimliche Verpacken der Geschenke. Im Oberfränkischen Textilmuseum Helmbrechts können sich Jung und Alt an zwei Nachmittagen kreativ betätigen und eigenen, individuellen Weihnachtsschmuck selbst herstellen. Am Samstag, 25.November, werden Schneebälle oder Weihnachtskugeln aus Stoff gearbeitet. Der Kurs dauert von 13 bis 15 Uhr. Anmeldeschluss ist der 22. November im Textilmuseum per info@textilmusum oder per Telefon 09252/92430.

Am Samstag, 9. Dezember, werden kleine Engel aus Stoff und Draht gefertigt. Der Kurs dauert von 13 bis 15 Uhr. Anmeldeschluss ist der 6. Dezember. red