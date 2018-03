Schnappauf führt Turnerschaft weiter

Jörg Schnappauf leitet auch in den kommenden beiden Jahren den größten Sportverein im Landkreis. Bei der 157. Jahreshauptversammlung der Kronacher Turnerschaft wurde er einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Nach der Jahresstatistik für den Landessportverband hatte der Verein zum 1. Januar 1239 Mitglieder. Davon sind 506 Kinder und Jugendliche und 733 Erwachsene. Die Mitgliederzahl in der Turnerschaft sei damit stabil über 1200, Tendenz weiter steigend. "Die vielseitigen Angebote, neuen Ideen, die sehr gute Arbeit der Abteilungs- und Übungsleiter, die zwei eigenen Sporthallen, die intensive Pressearbeit, die zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen sowie eine gezielte Marketingarbeit für den Verein haben ganzheitlich dazu beigetragen unseren tollen Verein, unsere großartige Turnerschaft als größten und stärksten Verein im Landkreis weiter voranzubringen", so Schnappauf.

Dass Aktivitäten bei Sport und Spiel gerade für die Jüngsten weiterhin einen hohen Stellenwert einnehmen, sei bei den Fitnesskindern zu erleben, die jede Woche mit Begeisterung ihr Bestes geben. Im Erwachsenenbereich habe neben dem Wettkampfsport auch der Alterssport immer mehr an Bedeutung gewonnen.

Das Jahr 2017 sei ohne Zweifel in baulicher Hinsicht vom Umbau und der Umnutzung der ehemaligen Gaststätte in eine Tagespflegeeinrichtung geprägt gewesen. "Wir haben sehr viel Geld, Zeit und Nerven investiert um die einmalige Chance zu nutzen, eine dauerhafte, Einnahmen sichernde Nutzung für das Gebäude zu erzielen", so der Vorsitzende. Weiterhin stehe die komplette Erneuerung der Duschanlagen auch noch auf der Sanierungsliste, welche allerdings noch ein paar Jahre warten muss. Vorher habe der Parkplatz Priorität. Im Zusammenhang mit der Parkplatzsanierung ist auch ein Beleuchtungskonzept mit vorgesehen, das den teilweise mäßig beleuchteten Parkplatz und die gesamten Außenanlagen ins "rechte Licht rücken" soll.

Die Planungen für das Projekt der Action-Sport-Abteilung "LGS-Fitness-Park" und die Sanierung der Skater-Anlage im Landesgartenschau-Park laufen auf Hochtouren. Auch hier wird demnächst eine Machbarkeitsstudie ins Leben gerufen. Der Ausbau des Kampfsportzentrums in Gehülz nehme auch dieses Jahr einen wichtigen Platz bei der Investition in Zukunftsprojekte ein. Dank des großen Engagements der Kickboxen-Abteilung unter Federführung von Bernhard Dietz konnte ein hochprofessionelles Trainingszentrum geschaffen werden, um dort auch Kinder im Rahmen des "Kampfkatzen-Projektes" auszubilden.

Elfie Wicklein und Elvira Beetz wurden aufgrund ihrer langjährigen Verdienste um die Turnerschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt. Jörg Schnappauf bedankte sich bei Ute Neumann, die 30 Jahre als Abteilungsleiterin tätig gewesen sei und derzeit das Nordic Walking leite.

Sportwart Reiner Rebhan blickte mit zwei Filmen auf die Aktivitäten der zahlreichen Sparten der Turnerschaft zurück. Geplant sei der Aufbau einer Handballabteilung. In den Abteilungen Aerobic, Aikido, Badminton, Baseball, Basketball, Brazilian Jiujitsu, Cheerleading, Fitnesskinder und Fitnesszwerge, Geräteturnen, Gymnastik für jedermann, Frauen, Wirbelsäule und Senioren, Judo, Karate, Kickboxen, Muki-Turnen, Nordic Walking, Schwimmen, Tischtennis und Volleyball verzeichne man zum Teil sehr erfreuliche Erfolge.

Das Ergebnis der von Ehrenmitglied Karl H. Fick geleiteten Neuwahlen: Erster Vorsitzender Jörg Schnappauf, Veranstaltungswart Andre Wicklein, Schriftführer Hilmar Wachter, Beisitzer Uli Zeuß und Reiner Neubauer; Rechnungsprüfer Patrick Feulner und Klaus Hilk.

Peter Fiedler