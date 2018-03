Schnäppchen in Hirschaid

Der Föderverein 1. FC Strullendorf lädt am Sonntag, 8. April, zum Mädelsflohmarkt ein. Der "Mädelsmarkt" ist der Trödelmarkt für alle Schnäppchenjägerinnen. Egal ob Shoppen, Stöbern oder Verkaufen: Von 13 bis 17 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, fetzige Kleidung, Vintage-, Retro-, Marken- und Designerstücke sowie Schuhe, Brillen, Handtaschen zu ergattern. Der Trödelmarkt findet in der Jahnhalle, Georg-Kügel-Ring 2, Hirschaid statt. Wer einen Stand benötigt oder Fragen hat, kann eine E-Mail an maedelsmarkt@gmx.de schicken oder sich auf der Facebookseite (Suchwort: Mädelsmarkt Hirschaid) informieren. red