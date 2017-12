Der seit einigen Jahren vom Seniorenbeirat der Stadt Coburg organisierte Flohmarkt der Generationen auf dem Schlossplatz war auch am vergangenen Sonntag ein voller Erfolg. Wie Verwaltungsrat Peter Schubert vom Sozialamt der Stadt Coburg anmerkte, waren die 150 Standplätze schon Wochen vorher ausgebucht. Wer im nächsten Jahr dabei sein will, darf also nicht zaudern.

Es hat sich auch schon eine richtige Fangemeinde für diese kleine Version eines Flohmarktes herauskristallsiert. Viele der Hobbyhändler gehen lieber auf diesen kleinen Flohmarkt. Das sei weniger Stress als auf dem großen Flohmarkt.

Die Standplätze sind schon im Vorfeld definiert, und man kann sich in den frühen Morgenstunden ab 7 Uhr ganz entspannt dem Aufbau widmen. Der Schwerpunkt des großen Flohmarktes im Frühjahr habe sich in den vergangenen Jahren immer mehr in die Nachtstunden vom Samstag auf den Sonntag verlegt, und das gefällt halt auch nicht allen Menschen.

So denken auch Pia Schwesinger, ihre Tochter Ines und deren Freundin Darja Wandrei. Sie haben an ihrem Stand sogar einen Riesenteddy, wie man ihn auf Rummelplätzen gewinnen kann. Damit sind sicher einige emotionale Erinnerungen verbunden. Und dennoch werden sie sich vom Plüschtier trennen. Für sieben Euro kann ein neuer Eigentümer damit kuscheln.

Gisela Bechmann lässt sich ohne feste Kaufabsicht im Flohmarkt treiben. Aber bei den vielen Kleiderständern riskiert sie schon einmal einen Blick.



Ja, ist denn schon Weihnachten?

"Weihnachten steht ja auch schon wieder fast vor der Tür", dachten sich Kurt und Elke Kroker, beide sind auch regelmäßige Flohmarkthändler. Sie haben auf ihrem Stand eine kleine Ecke mit Weihnachtsartikeln. Dort besticht eine platzsparende Weihnachtskombi: ein Schwippbogen aus dem Erzgebirge, und die Basis bildet eine Weihnachtskrippe. Das ist doch ideal für ansonsten beengte Wohnverhältnisse.

"Wir sind ja schon fast ausverkauft", heißt es dagegen am Stand des Seniorenbeirats. Die besonderen Blickfänge und Attraktionen haben ihre Käufer gefunden, dafür ist die Kasse schon deutlich voller geworden. Der Betrag kommt wieder einem Projekt der Coburger Seniorenarbeit zu Gute. Letztes Jahr war das der Hospizverein.