"Schnabuliertour" als Stadtverführung

Im Februar startet mit einer Kulinarischen Stadt(ver)führung wieder die "Herzogenauracher Schnabuliertour". Im ersten Halbjahr 2018 werden zwei neue und unterschiedliche Thementouren angeboten.

Karoline Schmidt entführt die Gäste am 18. Februar und am 20. April sowie am 23. Juni in das mittelalterliche Herzogenaurach. Die Zeiten waren hart, die Methoden nicht minder. Schmidt führt die Teilnehmer in eine Epoche, in der Aberglaube und Heilkunde im Wettstreit lagen und die Medizin noch in den Kinderschuhen steckte.

Gästeführerin Monika Beck unternimmt am 16. März und 4. Mai sowie am 20. Juli eine Zeitreise von den Tuchmachern und Schlappenschustern bis zur fränkischen Hochburg der Sportschuhfabrikation. Während der Rundgänge gibt es verschiedene Spezialitäten zum Probieren und Interessantes über kulturelle Höhepunkte sowie Geschichten rund um das tägliche Leben in Herzogenaurach zu erfahren.

Treffpunkt ist jeweils am Schusterbrunnen im Schlosshof, die Tour dauert etwa anderthalb bis zwei Stunden und findet bei jedem Wetter statt. Die Kostproben und Häppchen unterwegs werden im Stehen eingenommen.

Wie Karoline Schmidt mitteilt, sind auch Zusatztermine für Gruppen möglich. Einzelheiten zu den Herzogenauracher Schnabuliertouren gibt es im Internet unter der Web-Adresse www.herzogenaurach.de/entdecken/stadtrundgaenge/.

Flyer sind in der Tourist-Information der Stadt Herzogenaurach oder direkt bei den selbstständigen Gästeführerinnen erhältlich sowie bei "karoline-luise.schmidt@gmail.com" oder bei "mb-herzo.gaestef@web.de". sae