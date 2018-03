Schmutziges Ehedrama: Geldstrafe für "schlagfertigen" Ehemann

"Diese Trennung lief nicht geräuschlos ab", beurteilte Strafrichterin Ilona Conver am Freitag ein Scheidungsdrama, das sich im Jahr 2016 in einem Dorf im nördlichen Landkreis abspielte. Und damit hat sie noch stark untertrieben. Denn nach Beleidigungen, Morddrohungen und Fausthieben musste die geschädigte Ehefrau ein Krankenhaus aufsuchen, weil sie Angst um das gemeinsame ungeborene Baby hatte, nachdem ihr Ex-Ehemann ihr eine Türklinke in den Bauch gerammt hatte.

Die besorgte Schwester der Geschädigten hatte die Polizei alarmiert. Der Wüterich erhielt einen Strafbefehl zur Zahlung von 2250 Euro (90 Tagessätze zu 25 Euro), gegen den er Einspruch einlegte. Deshalb musste er am Freitag auf der Anklagebank des Amtsgerichts Platz nehmen.

Der 44-jährige Arbeiter wies die Schuld weit von sich: "Alles nur Lügen!" Seine Ex wolle ihn nach der Scheidung "fertigmachen". Bei den ersten beiden der drei Anklagepunkte sei er überhaupt nicht daheim gewesen. Im dritten Fall habe er seine damalige Frau zwar beleidigt, aber nicht bedroht oder geschlagen.

Diese Aussage bestätigte seine jetzige Verlobte im Zeugenstand. Die Aussage einer weiteren vermeintlichen Entlastungszeugin ging für den Angeklagten allerdings nach hinten los: Sie sagte, dass der Angeklagte an den beiden ersten Tattagen nicht bei ihr gewesen sei.

Die geschädigte Ex-Frau erklärte, sie sei im Juni 2016 schwanger von ihm gewesen. Da er das Kind, das im Oktober 2016 zur Welt kam, nicht haben und keinen Unterhalt zahlen wollte, habe er ihr die Türklinke in den Bauch gerammt und ihr mit der Faust auf die Schläfe geschlagen. Sie sei zusammengebrochen, habe geweint und starke Bauchschmerzen gehabt. Im Krankenhaus sei ihr eine sieben Zentimeter lange Hautabschürfung attestiert worden. Bereits zuvor hätte er gedroht, sie mit der Armbrust umzubringen und ihre Mutter anzuzünden und zu erstechen. Bereits eine Woche nach ihrem Auszug aus dem gemeinsamen Haus habe die neue Freundin dort gewohnt.

Um dem Ruf seiner Ex zu schaden, hatte sich der Angeklagte in sozialen Netzwerken als seine Ex-Frau ausgegeben und sie als sexuell hoch aktive Dame hingestellt. Der Angeklagte hat mittlerweile ein weiteres Kind mit seiner Verlobten, an drei weitere Kinder zahlt er Unterhalt.

Die Staatsanwältin glaubte den Aussagen der Geschädigten und deren Schwester. Negativ zu Buche schlage, dass der Angeklagte bereits zwei Voreintragungen wegen Beleidigung hat. Zudem wurde bei der Auseinandersetzung das Leben des Babys gefährdet. Die Staatsanwältin forderte daher eine Geldstrafe von 2700 Euro (90 Tagessätze zu 30 Euro).

Dies ging der Vorsitzenden nicht weit genug: Sie verhängte 120 Tagessätze, verminderte aber die Tagessatzhöhe auf 20 Euro, entsprechend den Einkommensverhältnissen des Angeklagten. Die Zeugen seien glaubhaft gewesen. Zudem würden die ärztlichen Atteste den Angeklagten überführen, während dessen "Alibi-Zeugen" nicht gezogen hätten. Das Verhalten des Angeklagten bei der Trennung sei "unmöglich" gewesen. Mehrere weitere Vorfälle habe die Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld eingestellt. Die "Krönung" sei der Versuch des Angeklagten gewesen, seine Ex in den sozialen Netzwerken zu diskreditieren. Dass sie über das Strafmaß der Staatsanwältin hinausging, begründete die Richterin damit, dass dies die Konsequenz sei, "wenn man auf eine schwangere Frau losgeht". Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.