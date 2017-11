Schmierereien in der Unteren Au

In der Nacht zum Mittwoch beschmierten ein oder mehrere bisher unbekannte Täter einen Blumenkasten neben dem Haupteingang des Edeka-Marktes und die Rückwand des Kik-Marktes mit lila Farbe.

Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen setzen sich mit der Polizei-Inspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung. pol