Schmierereien in der Innenstadt

Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro verursachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet. Es wurden verschiedene Objekte im Bereich Heinrichsdamm, Franz-Ludwig-Straße, Promenadestraße, Luitpoldstraße sowie in der Ludwigstraße jeweils mit blauer Farbe beschmiert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können. pol