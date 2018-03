Schmierereien an der Unterführung

Mit goldener Farbe brachte ein Sprayer in der Nacht zum Donnerstag insgesamt drei Graffiti mit dem Schriftzug "BSF" an der Außenseite der Unterführung in der Coburger Straße an. Der Stadt entstand hierdurch ein Sachschaden von insgesamt 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen. pol