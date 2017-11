Schmierereien an der Realschule Gräfenberg

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag die Eingangstüren der Realschule Gräfenberg in der Kasberger Straße beschmiert. Es wurde mit weißer und schwarzer Farbe folgendes aufgebracht: "Fuck School, uxxx I'm gonna be a dope dealer". Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Zeugenmeldungen an die Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Telefon 09194/73880.