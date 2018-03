Schmierer verunstaltet Lebenshilfe-Werkstatt

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen brachte ein Unbekannter mehrere Schriftzüge in blauer Farbe auf der Rückseite einer Werkstatt der Lebenshilfe in der Moosstraße an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 300 Euro. Die Polizei Bamberg sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.