Schmidbauer wieder solo

Über 20 Jahre bildete Werner Schmidbauer ein Duo mit Martin Kälberer, zeitweise ein Trio mit Pipo Pollina und Martin Kälberer, spielte vor ausverkauften Häusern und in der voll besetzten Arena di Verona. Jetzt kehrt er mit seinem ersten Solo-Programm "Bei mir" zu seinen Wurzeln als Liedermacher zurück. Reduziert auf eine Stimme und eine Gitarre bekommen alte wie neue Lieder eine völlig neue Tiefe, wenn sich die musikalische Schatztruhe des Werner Schmidbauer öffnet. Am Sonntag, 17. Dezember, ist Schmidbauer um 18 Uhr in der Neustadthalle zu erleben. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.wernerschmidbauer.de . Karten gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region. red