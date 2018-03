Schlussstrich unter die Streitigkeiten

Über Jahre hinweg war der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses ein Reizthema der Hauptversammlung der Frei-willigen Feuerwehr Hausen. Jetzt wird in absehbarer Zeit mit dem Neubau begonnen und die Wogen haben sich geglättet.

Sowohl Vorsitzender Robert Ismaier wie auch Kommandant Siegfried Iglhaut freuten sich über die Entwicklung. "Mein Wunsch ist, dass die im letzten Jahr gemachten Fortschritte anhalten und die noch ausstehenden Schritte ebenso zügig umgesetzt werden", sagte der Vorsitzende in seinem Bericht. Für den Kommandanten stand außer Frage, dass man durch die Entscheidung für einen Neubau einen wichtigen Schritt nach vorne gekommen sei. "Durch die jahrelange Diskussion sind auch starke Emotionen hochgekocht. Sollte ich dabei jemanden zu nahe getreten sein oder beleidigt haben, entschuldige ich mich", machte Iglhaut einen Strich unter die bisherigen Streitigkeiten.



Rückblick auf 39 Einsätze

Nach seiner Auffassung ist die FFW Hausen mit der ausgearbeiteten Lösung für die Zukunft gut gerüstet. Mit dem neuen Gebäude könne man bestimmt so manchen Jugendlichen oder auch Erwachsenen für den Dienst am Nächsten bei der Feuerwehr begeistern, blickte er in die Zukunft. 76 Feuerwehrleute sind derzeit in der Orts-wehr aktiv, davon sind 15 Jugendliche. 30 Aktive sind Atem-schutzgeräteträger und zwölf Maschinisten.

In seinem Rückblick listete der Kommandant die 39 Einsätze im vergangenen Jahr auf. Sie unterteilten sich in 29 technische Hilfeleistungen, sieben Brandeinsätzen, einer Sicherheitswache und zwei Fehlalarmierun-gen.

Seinen letzten Bericht gab Jugendwart Timo Sokol ab. Er hat sein Amt an seinen bisherigen Stellvertreter Marco Weichert übergeben. Einen Wechsel gab es auch bei der Kindergruppe. Auf den bisherigen Leiter Jochen Schulz folgt Julia Heilmann. In der aktiven Truppe beförderte Kommandant Siegfried Iglhaut Andreas Kraus zum Oberfeuerwehrmann und Gerätewart Daniel Ismaier zum Löschmeister.



Langjährige Mitglieder geehrt

Die Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft führte Vorsitzender Robert Ismaier durch. Seit 25 Jahren sind Markus Dötzer, Marco Fechter, Werner Heilmann, Richard Ruschig, Friedhelm Saam, Helmut Schmitt und Thomas Wagner bei der Ortswehr. Roland Dürrbeck, Gotthard Kaube und Bernhard Kupfer erhielten Urkunden für 40-jährige Mitglied-schaft, Reinhold Heilmann, Theobald Kraus und Werner Wagner für 60-jährige Treue. Der ehemalige Kommandant und Kreisbrandmeister Gregor Kupfer sowie Richard Zenk wurden für 70-jährige Vereins-zugehörigkeit mit Ehrenurkunden ausgezeichnet.

Mathias Erlwein