Schlusspaar beschert SKC Staffelstein den Auftaktsieg

Die Kegler des SKC Staffelstein sind erfolgreich in die neue Bundesligasaison gestartet. Die Adam-Riese-Städter gewannen in Amberg mit 6:2.

Vor zwei Jahren musste der SKC die Punkte in Amberg lassen. Diesmal behielten die Spieler ihre Nerven und konnten die Heimreise mit zwei Punkten antreten. Gleich zu Beginn der Partie ging es hin und her. Michael Wehner hatte einen guten Start und legte 166 Kegel vor. Torsten Reiser startete für Staffelstein, unterlag allerdings deutlich mit 143 Kegeln. Auch das folgende Duell gewann der Heimspieler mit 165:150 Holz. Zwar kämpfte der Staffelsteiner um jeden Kegel, jedoch hatte sein Gegner ständig die Nase vorn und gewann auch den dritten Satz mit 148:143 Holz. Einzig auf der Schlussbahn punktete Reiser: Der Staffelsteiner schaffte 152 gegen schwache 128 von Wehner. Dennoch war der Punkt mit drei gewonnenen Sätzen und 607:588 im Gesamt auf dem Konto des FEB Amberg.

Zeitgleich wurde Marcus Gerdau für den SKC gegen Matthias Hüttner auf die Bahn beordert. Gedau setzte sich auf der ersten Bahn mit 162:135 deutlich durch. Allerdings konterte Hüttner: Mit 160:158 Holz stand es Unentschieden. Auf Bahn drei überzeugte der Neuzugang des SKC mit 173 Kegeln, Hüttner erreichte 166. Zum Schluss musste Gerdau den letzten Satzpunkt mit 161:143 Holz abgeben, gewann aber den Mannschaftspunkt durch das bessere Gesamtergebnis.

Julian Heß, der zweite Staffelsteiner Neuzugang, setzte sich in den ersten beiden Sätzen mit 133:130 und 148:143 Kegeln gegen Limbrunner durch. Der Ambergter fand immer besser ins Spiel, womit Heß arg in Bedrängnis kam. Seine Punkte reichten nicht mehr aus, um die Punkte für den SKC zu sichern. In der Summe trennten sich beide 587:573.



Hazva sicher gegen Donhauser

Jaroslav Hazva, der Zweite in der Mitte, hatte seinen Kontrahent im Griff. Mit 150 Holz sicherte er sich einen deutlichen Vorsprung gegenüber Heimakteur Donhauser, den zweiten Satz musste Hazva mit 143:147 Holz abgeben. Die weiteren Durchgänge entschied der Staffelsteiner aber mit 149:134 und 171:167 eindrucksvoll für sich und holte so den nächsten Mannschaftspunkt. Beim Stand von 2:2 und nahezu gleicher Holzzahl lag die Entscheidung beim Schlusspaar. Diese Herausforderung wurde Miroslav Jelinek und Jiri Vicha zuteil. Jelinek unterlag zunächst mit 153:168 gegen Bernd Klein. Jedoch entschied er mit etwas Glück im Abräumen die zweite Bahn mit 162:160 Kegeln für sich. Beide Akteure brachen auf der dritten Bahn extrem ein. Magere 132 Kegel standen bei Jelinek an der Anzeige, Gegenspieler Klein erreichte aber nur 128. Auf der letzten Bahn zeigte der Staffelsteiner nochmals sein ganzes Können und ließ Klein mit 173:151 keine Chance mehr. 620:607 standen letztlich an der Tafel.

Jiri Vicha begann mit Startschwierigkeiten. Doch seine 139 Kegel reichten gegen Wolfgang Häckls 134 aus. Mit starken 163:150 holte Vicha auch den zweiten Satz. Die folgende Bahn sicherte er mit einem Punktgewinn für die Mannschaft, in dem er Häckl mit 163:144 Kegel hinter sich ließ. Die 138 Kegel reichten in der Summe gegen die 156 Holz von Häckl aus, um seine Partie (603:584) und den Gesamtsieg der Mannschaft zu sichern. Schlussendlich lag es an der Nervenstärke der Staffelsteiner Schlussakteure, dass die Adam-Riese Städter einen Auftaktsieg in Amberg feiern konnten. red



FEB Amberg -

SKC Staffelstein 2:6

(10:14 Satzpunkte, 3585:3633 Holz)

Wehner - Reiser 3:1 (607:588)

Hüttner - Gerdau 2:2 (622:636)

Limbrunner - Heß 2:2 (587:573)

Donhauser - Hazva 2:2 (578:613)

Klein - Jelinek 1:3 (607:620)

Häckl - Vicha 1:3 (584:603)