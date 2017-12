Schlüsselfelder versammeln sich zur Krippeneröffnung

Noch zeigt die Großkrippe am Schlüsselfelder Marktplatz die Verkündigungsszene. "Der Engel bringt Maria die Botschaft, dass ein besonderes Kind geboren werden soll, eines, das uns Liebe und Hoffnung bringt", sagte Pfarrer Wolfgang Dettenthaler bei der Eröffnung am ersten Advent. Das lässt Erwartungen aufkommen, ebenso wie das Lied, das der Chor unter der Leitung von Rosi Emrich sang: "Freue dich Welt, dein König naht!"

Die Eröffnung ist alljährlich ein Ereignis, das die Bürger der Stadt rund um die Krippe zusammenkommen lässt. Rainer Grief, Vorsitzender des Krippenvereins, erinnerte mit nachdenklich stimmenden Worten daran, wie man sich früher auf das Fest vorbereitete. Auch Bürgermeister Johannes Krapp (CSU) richtete besinnliche Worte über die Bedeutung des Advents an die Bürger. Die Melodien, die Geo Sturm mit seiner Blaskapelle spielte, passten so recht zu der vom Schnee verzauberten Altstadt. Und dann waren da noch die jüngsten Schlüsselfelder vom Kindergarten Sankt Johannes, die mit ihrem kindlichen Gesang die Herzen erfreuten. Schließlich motivierte Kita-Leiterin Rosi Bickel alle zum Mitsingen.



Geschenke vom Nikolaus

Pfarrer Johannes Kestler freute sich, dass die Krippe "draußen", also "mitten in der Welt" steht. Sie verkünde die Botschaft, "dass Gott mitten in unserem Leben ist". Später am Nachmittag kam der Nikolaus, der im Auftrag der Schlüsselfelder Werbegemeinschaft Geschenke an die Kinder verteilte. Bis Mitte Januar erzählt die Großkrippe mit wechselnden Szenen vom Geschehen der Weihnacht. Eine Krippenausstellung gibt es auch im Rathaus zu besichtigen.